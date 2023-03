Bugo rompe il silenzio sulla lite con Morgan: una raffica di insulti

25 marzo 2023 a

Il tempo non cura affatto: può nascondere il dolore, ma non lo cancella. Sarà forse per questo che Bugo, a tre anni dalla furiosa litigata con Morgan che è costata a entrambi la squalifica da Sanremo, ha deciso di dire la sua dopo tanto silenzio. A tre anni dal fattaccio il cantautore milanese ha registrato un video dedicato a "Morganetto" per poi postarlo sui sociale. L'incipit del video messaggio è la sua giustificazione sul perché non ha parlato prima. “C’è stata la pandemia, quindi per tre anni non mi andava di parlare dei cazzi nostri tra me e te e di rispondere alle stronzate che dicevi. La gente moriva, perché devo alimentare una polemica mentre la gente moriva?” ha spiegato Bugo che poi ha attaccato il frontman dei Bluvertigo dandogli dell'invidioso: “Come compositore sono 20 anni che non fai un cazzo, non sei mai stato un cantautore, avresti voluto esserlo, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me". Non solo. Bugo ha puntato il dito contro Morgan accusandolo anche di fare carriera solo grazie all’aiuto dei politici che gli affidano dei programmi. “Com’è che si chiama, Strascemo?” ha chiesto al “nemico”, facendo riferimento al programma StraMorgan che andrà in onda da aprile su Rai2. “Hai detto che ti ho bullizzato, ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite” gli ha poi ricordato.

La replica di Morgan non si è fatta attendere. Dal sito di Rolling Stone ha fatto presente a Bugo che lui sta "sui palchi con artisti che sono dei giganti come Celentano, come Fossati, come Renato Zero, De Gregori, Ranieri. "Imparo da loro molto umilmente", ha puntualizzato, "improvviso in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori e non mi permetto né mi azzardo a voler fare lo sbruffone e sorpassare in scena l’artista con cui ho un rapporto di grande stima e di rispetto” ha puntualizzato Morgan prima di affondare: "Sei proprio umanamente scadente e te la fai sotto dopo che hai fatto il vandalo, e pure il vigliacco. Dammi retta, fatti due risate e ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.