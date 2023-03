Maria De Filippi, tam tam impazzito ad Amici: "È fuori, la Celentano..."

30 marzo 2023 a

Iniziano già a girare le voci sul nome del terzo eliminato da Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. A quanto pare il daytime ha dato qualche indicazione in questo senso e nel mirino è finita Maddalena Svevi, la ballerina di danza moderna che ha come coach Emanuel Lo. Durante l'appuntamento pomeridiano il guanto di sfida prevede uno scontro tra la stessa Maddalena e la ballerina seguita da Alessandra Celentano, Isobel. Quando viene comunicata la coreografia, Alessandra Celentano apre le danze ma con una frase al veleno rivolgendosi a Maddalena Svevi: "So che non ti interessano le mie lettere, perché non ti celebrano…non sono di parte".

E ancora: "Ti ho concesso coreografie accessibili. Isobel è più brava e preparata e non é monoespressiva come te" dice Celentano a Maddalena. E aggiunge: "Non avere un sentimento acrimonioso… sei carina, ma una delle tante…".



Immediata scoppia la bufera con le reazioni social che non si fanno attendere e che mettono nel mirino proprio la Celentano: "Con queste lettere se fossi Maddalena mi ci soffierei il naso! - si legge tra i commenti social -. Fa di tutto per screditarla e mettere più in risalto la sua cucciolina Isobel!". Insomma la sfida si infiamma e di certo nel serale di sabato prossimo ne vedremo delle belle... E di certo Maria De Filippi, sempre molto attenta all'uso delle parole, non avrà gradito quelle della Celentano.