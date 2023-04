Maria De Filippi, le due parole di Sabrina Ferilli: così ha cambiato tutto

01 aprile 2023 a

Un raggio di serenità per Maria De Filippi. E Sabrina Ferilli, amica strettissima della regina di Mediaset, ci mette come suo solito un ironico zampino. Nelle ultime ore imperversa sui social il video "dietro le quinte" della conduttrice di Amici, C'è posta per te e Uomini e donne, pubblicato sul profilo della sua storica collaboratrice e braccio destro Raffaella Mennoia. L'autrice ha ripreso Maria mentre gioca a quattro zampe con il cagnolone Saki, la cui padrona è proprio la Mennoia. Di fatto, però, la De Filippi è una di famiglia come testimoni lo straordinario affiatamento con la "mascotte" della produzione.

Uno spaccato di intimità quotidiana, una piccola gioia dopo un mese di dolore impossibile da superare in così breve tempo. Il 24 febbraio scorso infatti la De Filippi ha perso il marito Maurizio Costanzo, la cui morte ha lasciato un buco in tutto il mondo dello spettacolo italiano ma soprattutto, come ovvio, nel suo cuore. I fan oggi paragonano questo divertente video alle immagini, commoventi e strazianti, di Queen Maria in chiesa nel giorno dei funerali del marito, circondata dal figlio e dagli amici più stretti, tra cui non a caso la Mennoia e, nella panca subito dietro, la Ferilli.

Sabrina, che a Tu si que vales ha creato con Maria una coppia comica straordinaria cementata dall'affetto fuori dal set, era in viaggio in Giappone quando è morto Costanzo e non ha esitato a tornare subito in Italia per stare vicina all'amica. Oggi ha commentato il video con Saki con il suo immancabile "Annamo bene...", in romanesco, alla Sora Lella. In fondo, è la stessa simpatia con cui ha sorretto la De Filippi nei momenti più duri di queste settimane, quando la conduttrice secondo voci di corridoio era talmente sconfortata da aver pensato di mollare il colpo, almeno temporaneamente.