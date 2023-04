Mare Fuori, "partito in sordina". La verità di Carolina Crescentini: cos'è successo dopo

03 aprile 2023 a

a

a

"Storia particolare. Noi l'abbiamo amato dal primo minuto tutti quanti e non avevamo paura del fatto che fosse partito in sordina, perché il nostro compito è raccontare storie a prescindere dal successo": Carolina Crescentini ha parlato del successo di Mare Fuori, la fiction Rai - di cui lei è protagonista - che racconta le vicende di un gruppo di detenuti nel carcere minorile di Napoli. Intervistata da Repubblica, l'attrice, che nella serie tv interpreta la direttrice dell'istituto, ha spiegato che quando la fiction è passata su una piattaforma (Netflix, ndr) ed è stata scoperta, "è iniziato il tam tam".

"Sono anche un po' lesbica. Quando...": Claudia Pandolfi, confessione clamorosa

"Sono emozionata per quel che accade - ha continuato la Crescentini - la gente è gentile con me, affettuosa, succedono cose strane, mi abbracciano per strada. E questa storia della petizione per il mio personaggio mi ha commosso fino alle lacrime". L'attrice, infatti, lascia la serie tv alla fine della terza stagione. Ma molti fan vorrebbero un suo ritorno. In questi giorni, tra l'altro, la Crescentini ha vinto il Ciak d’oro per Mare fuori. A tal proposito ha detto: "Ero candidata per tre progetti particolarmente diversi, Mare fuori' Boris e Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni, che comunque racconta esperienze del TSO. Mi fa ridere che ho vinto nel 2011 un Ciak d'oro ed era per il film di Boris e quindi la 'cagna maledetta' a me porta benissimo".

"Troppo sesso": Mare Fuori, lo sfogo (piccantissimo) di Carolina Crescentini

Parlando della sua carriera, infine, la Crescentini ha raccontato: "Non avevo la vocazione da attrice. Ho studiato cinema all’università, seminari di montaggio, sceneggiatura. L’incontro con Cathy Marchand del Living Theater, grande emozione: "Devi andare avanti". Mi hanno preso al Centro sperimentale e ho capito che era lì che volevo essere".