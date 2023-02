"Scop***e": Mare Fuori, retroscena choc di Carola Crescentini a Belve

28 febbraio 2023 a

"Quando su Vanity Fair le chiesero come si sentisse a girare scene di sesso, lei rispose che in quei casi entra nei panni del personaggio e non è Carolina, ma il soldato Carolina": Francesca Fagnani ha intervistato Carolina Crescentini nella puntata di Belve che andrà in onda questa sera su Rai 2. L'attrice è spesso ospite di programmi televisivi nell'ultimo periodo per via del suo ruolo in "Mare fuori", la fortunatissima fiction Rai che segue da vicino le vicende di un gruppo di giovani in un carcere minorile di Napoli. La Crescentini interpreta la direttrice dell'istituto.

Parlando del tema del sesso in scena, l'attrice - come si vede nell'anticipazione pubblicata da Davide Maggio su Twitter - ha detto: "Mettici pure che intorno a te hai 70 persone... Quindi diciamo che di atmosfera erotica ce n'è veramente poca". "Quindi, potendo, non lo farebbe oppure non le importa niente?", l'ha incalzata la conduttrice. E la Crescentini ha risposto: "Se è necessario a livello drammaturgico lo faccio, però a volte non serve a niente".

"A volte è proprio come si diceva in 'Boris' - ha detto l'attrice, riferendosi a un'altra serie tv nella quale ha recitato -. Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scop**'. Così de botto, senza senso. E spesso è così. È successo anche nella seconda stagione di 'Mare Fuori'. A un certo punto ci sono due latitanti, noi li perdiamo e io e il comandante diciamo: ma diamogli un po' di tempo e intanto andiamo...".