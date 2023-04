Lorella Cuccarini? "Un titolo che non le spetta": grosso caso ad Amici

02 aprile 2023 a

Mentre va in onda la puntata di Amici 22, arrivato al terzo appuntamento del serale, condotto ovviamente da Maria De Filippi su Canale 5, ecco piovere un poco di veleno su due assoluti protagonisti della trasmissione, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Ad aprire il fuoco è un grande ex del talent-show della De Filippi, ossia l'ex professore Luca Jurman, che dice la sua in un'intervista a Nuovo Tv in cui premette che, a suo giudizio, Rudy Zerbi non dovrebbe fregiarsi del ruolo di professore di canto, in barba al fatto che lo sia ormai da molti anni.

Dunque, anche contro la Cuccarini: "Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro", spara ad alzo zero l'ex docente di Amici. Dunque aggiunge che Lorella Cuccarini fu sua allieva e sono molto amici, mentre con Zerbi il rapporto si è incrinato quando lui "è cambiato per la sua voglia di esposizione mediatica".

Resta il fatto che secondo Luca Jurman i due non sarebbero adeguati al ruolo televisivo che ricoprono: "Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto", conclude tranchant.