Gf Vip, vince Pelizon? Signorini gela lo studio: "Cosa accadrà tra un anno"

Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip, edizione numero 7. Un capitolo della saga del reality più famoso d’Italia, tra i più tribolati. La modella e influencer triestina ha prevalso sulla venezuelana Oriana Marzoli con il 52,8% dei voti ottenuti nell'ultimo televoto flash, mentre la rivale ha ottenuto il 47,2%. Sul terzo gradino del podio è salito Alberto De Pisis che, nella sfida con Pelizon e Marzoli, ha ottenuto il 5,5%, mentre Nikita il 51% e Oriana il 43,5%. Classe 1994, nata a Trieste, ha cominciato come modella a 18 anni, conquistando le passerelle internazionali più importanti e lavorando per i grandi brand del mondo della moda. Ha già partecipato a diversi programmi tv e reality show, tra cui Pechino Express. La vittoria del Grande Fratello Vip è stata un’occasione per riallacciare anche i rapporti con la famiglia dopo tanto tempo.

Durante la finale, i genitori sono entrati nella Casa e la mamma Sabrina le ha rivolto parole dolci: "Ti ho guardata sempre, anche se non avrei voluto perché ero arrabbiata. Ma l'amore di una mamma va oltre". "Siamo fieri e orgogliosi di te", ha aggiunto anche il padre Mauro. Prima dell’annuncio della vincitrice, durante il corso dell’ultima puntata erano stati eliminati prima Milena Miconi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. All’atto di chiusura, infine, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha dato appuntamento a settembre con “un Grande Fratello tutto nuovo”.

Non si sa ancora di quali novità parli, di sicuro cambierà radicalmente il registro linguistico del programma, finito sotto attacco direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Troppa volgarità, troppe scene al di là del buon gusto, al punto da cancellare una replica di una delle puntate durante questi mesi di messa in onda, perché ritenuta troppo offensiva. Il clima di tensione ha generato le squalifiche prima di Edoardo Donnamaria, quindi di Daniele Dal Moro. L’anno prossimo tutto questo cambierà.