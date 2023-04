Aurora Ramazzotti, la confessione: "Perché piango ogni 5 minuti"

06 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti si gode questa nuova avventura. Diventata mamma da pochissimo, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti sui social vuole raccontare come si sente dopo il parto. Il suo piccolo Cesare è stato battezzato pochi giorni fa subito dopo la nascita e ora Aurora deve fare i conti con questa nuova vita da mamma.

E sui suoi profili social ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare queste prime giornate che hanno completamente cambiato la sua vita: "Rompo il silenzio sei giorni dopo il parto. Va tutto benissimo, stiamo bene e ci stiamo adattando. Il bambino fa quello che deve fare: mangia, dorme e fa tanta ca... È tutto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale. Anche perché sto provando l'allattamento: è un'esperienza davvero intensa. Grazie a tutti per i messaggi".

Insomma tante emozioni tutte insieme da condividere con il suo compagno ma anche con nonna Michelle. Il mestiere del genitore come si dice spesso è il più duro del mondo e Aurora adesso comincia a comprendere questo nuovo percorso che sta affrontando nella sua vita. Il piccolino è circondato dall'affetto di tutta la famiglia e di certo, è legge di natura, farà passare qualche notte in bianco al papà e alla mamma. Ma Aurora a quanto pare è preparata a questa nuova sfida anche se si sa, tenere a bada l'emozione e anche le lacrime, non è certo facile...