Maria De Filippi, grande imbarazzo: "Si sa il nome del vincitore di Amici"

È un talento che mette tutti d'accordo quello di Angelita Mango e per questo non è difficile prevedere che sarà lei la vincitrice di Amici 22. Mancano ancora diverse settimane alla finale del talent di Maria De Filippi, ma lei è già data per favorita nella sfida del 13 maggio prossimo persino tra i concorrenti in corsa. A sostenerlo sono gli stessi protagonisti di Amici durante il daytime e lo stesso ha fatto intendere la sala stampa che esprime critiche, positive e negative, agli artisti dopo le loro performance. Tra le sentenze dei giornalisti, fioccano parole d’elogio per Angelina Mango. Il Quotidiano Nazionale prevede: "La vedremo a Sanremo 2024" designandola come una giovane promessa della musica made in Italy. Poi la sentenza: "Lei è di un altro pianeta rispetto a tutti". All music Italia, da parte sua riflette sul fatto che: "L’Italia è quel paese in cui una cantautrice come Angelina incide diversi singoli, ma per farsi conoscere, seguire, dire che è brava deve andare in un talent. E non è una critica ai talent, anzi, è quel 'necessariamente' che rende tutto sbagliato" è il pensiero di All music Italia.

Il successo tra gli addetti ai lavori trova riscontro sui social. Qui l'unico appunto che le viene fatto è che sarebbe "troppo brava per essere un talento alle prime armi nella scuola di Amici di Maria De Filippi". Del resto quel talento è proprio nel suo dna: figlia dell’ex lead-voice dei Maria Bazar, Laura Valente, e del compianto cantautore e poeta Pino Mango è cresciuta a pane e musica. E si vede. Complice anche una maggiore esperienza sul palco rispetto agli altri concorrenti, non sbaglia un colpo intonando alla perfezione ogni genere, dalle ballad evergreen di Mina al rap. Abbastanza per mettere tutti un gradino più in basso.