Maria De Filippi infuriata: "Sai cosa dicono di me?", caos a Uomini e Donne

09 aprile 2023 a

Che scontro a Uomini e Donne. Le nuove anticipazioni sono del tutto scoppiettanti. A quanto pare ci sarebbe stato uno scontro durissimo tra Maria De Filippi, Gianni Sperti e Armando. Il cavaliere ha affermato di sentirsi offeso perché si mormora che lui sia il protetto della conduttrice. Poi l'improvvisa minaccia di vole abbandonare il programma. Incarnato si è poi scagliato contro Aurora Tropea in quanto la donna avrebbe anche parlato di alcuni provini del cavaliere per mettere piede nella casa del Grande Fratello.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che senza usare mezzi termini ha messo nel mirino il cavaliere con parole durissime: "Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino".

Ma non è bastato questo intervento per mettere a tacere il cavaliere che piuttosto infervorato, rivolgendosi a Maria, ha detto senza usare mezzi termini: "Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF". Insomma la temperatura nello studio di Uomini e Donne continua a salire e non sono escluse sorprese nei prossimi appuntamenti.