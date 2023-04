Hunziker, triste confessione alla Toffanin: "Perché scappano da me"

10 aprile 2023 a

Michelle Hunziker è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Da poco diventata nonna, la conduttrice di origine svizzera spiega che "i corteggiatori fuggono da me per il pacchetto famiglia. Ma al momento non mi interessa, ho altre priorità". Michelle rivela, rispetto alla nascita di Cesare Augusto, primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che "il profumo di bebè mi piace tanto. Sono felice come se fossi ridiventata mamma".

La show-girl ha rivelato che le sue gravidanze sono state serene: "Nell'ultima mangiai tanto, ingrassai di 35 chili e mangiavo tutto ma pensai 'ma quando mi ricapita?'. Quindi godetevi anche questi momenti".

Insomma, la Hunziger è "al settimo cielo": "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi. Siete solo nonni". Goffredo e Aurora "sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l'ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l'emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia".