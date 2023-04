Fiorello ridicolizza Renzi e Calenda: "Sono come...", basta una frase

12 aprile 2023 a

Matteo Renzi e Carlo Calenda a un passo dal divorzio. A pochi giorni di distanza dall'annuncio della nascita del Terzo Polo, tra i due già volano stracci. Ed ecco che Fiorello, nel suo Viva Rai2, non può far altro che ironizzare. Lo showman, nella puntata mattutina di mercoledì 12 aprile, definisce la coppia "i Totti e Ilary della politica italiana". Ripreso dopo la breve pausa pasquale, il programma ha proposto un ultimo saluto metaforico, con un mashup delle loro interviste.

Qui Fiorello ha celebrato la storia d’amore dei due personaggi politici, ripercorrendo i momenti in cui erano felici - "quando ancora adoravano andare a passeggiare a Ponte Milvio", ha ironizzato - facendo rispondere l’uno alle domande dell’altro. "La meta preferita per le vacanze: Polo Nord, Polo Sud o Terzo Polo?", ha incalzato Franco Fagnano e Calenda ridendo ha risposto: "Direi Polo Nord se l’alternativa è il Terzo Polo!" E poi: "Ma lei uno come Carlo Calenda lo voterebbe?", ha chiesto a Renzi che ha risposto: "Lei non può entrare così dentro...". Ma Calenda infine ha sbottato: "Certo che no!".

D'altronde, come spiegato da Maria Elena Boschi, il passo indietro del leader di Azione è arrivato come "un fulmine a ciel sereno". "Calenda è diventato ministro grazie a Renzi, ha ottenuto i galloni da leader grazie alla generosità di Italia Viva, non vedo per cosa possa lamentarsi", sono state le parole della deputata di Italia Viva. Insomma, il clima è quello che è e non resta che aspettare il voto indetto da Calenda.