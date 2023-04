Viva Rai 2, lo "scippo" di Fiorello alla Carlucci: un caso in Rai?

01 aprile 2023 a

"Queste cose possono accadere solo qua a Viva Rai 2". Nuovo caso in Rai, "innescato" da Fiorello, sempre più padrone della fascia mattutina dei palinsesti di viale Mazzini, senza distinzione tra le tre reti. Lo showman siciliano dalla sua terrazza su via Asiago (che molto scompiglio sta creando ai residenti romani del rione Prati) ha ospitato il giovane talento Giovanni Toscano, cantautore emergente che ha chiuso la puntata cantando. Ad accompagnare l'esibizione dell'ospite, Samuel Peron e Martina Miliddi, ballerini rispettivamente protagonisti di Ballando con le stelle e Amici, ormai entrata nel cast dello show Rai.

"Samuel Peron ma che ci fai qui?", commenta ironicamente Fiorello. "Averceli di Samuele Peron! Martina ballare con lui è come essere su un ottovolante. Peraltro nipote di cotanta nonna, Evita, una persona importante". A molti è considerato un divertente "scippo" a Milly Carlucci. Pochi giorni fa proprio Fiorello aveva simpaticamente polemizzato a distanza con la conduttrice di Ballando, accusandola di aver messo gli occhi su Tommaso Stanzani, ballerino di Viva Rai 2 in predicato di passare al seguitissimo show del sabato sera sulla rete ammiraglia. E così ecco la vendetta, che passa proprio per Peron (vera e propria colonna di Ballando che nell'ultima edizione ha fatto coppia con Iva Zanicchi, finendo suo malgrado al centro di mille polemiche).

A conferma di come Fiorello ormai sia attrattivo per tutti i protagonisti della tv italiana, indipendentemente dalla rete di appartenenza, c'è anche la presenza di Giulia Stabile, ballerina vincitrice di Amici e conduttrice di Tu si quei vales: uno dei volti giovani della "nuova Mediaset" che ha ballato un passo a due con Francesco Biggio, spalla comica di Fiore.