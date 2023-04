Claudio Amendola, "investimento-choc di notte a Roma"

13 aprile 2023 a

a

a

Un investimento per le strade di Roma ha impressionato gli ignari passanti e gli abitanti della zona che non erano a conoscenza del fatto che si trattasse di una scelta de Il Patriarca, la serie prodotta da CamFilm e in onda su Canale 5 a partire da venerdì 14 aprile. Il video è effettivamente impressionante, con una persona che viene messa sotto da un’auto mentre attraversa le strisce pedonali.

Guarda il video di Askanews

Nessun dramma, ma semplice finzione: la produzione si è avvalsa di uno stunt-man e del sangue finto per rendere il più possibile credibile la scena, e a giudicare dal video il risultato sperato è stato pienamente raggiunto. Sul set era presente anche Claudio Amendola, che è il protagonista della nuova fiction Mediaset. Dopo essersi assicurato che lo stunt-man e il professionista alla guida dell’auto stessero bene, Amendola ha aiutato l’attrice Chiara Ricci a rialzarsi da terra.

"Dipendente dalla cocaina. A cosa mi ero ridotto": Amendola-choc dalla Fagnani

“Sono scene che mettono agitazione ma sono molto contento - ha commentato a caldo l’attore - sembrava vera… anche per lo stunt-man, poverino!”. Le immagini, che sono state riprese anche dall’alto con un telefonino, fanno decisamente impressione, ma per fortuna si tratta soltanto di una scena girata per la fiction che è pronta e debuttare in prima serata su Canale 5.