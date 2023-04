Federica Pellegrini minaccia: "Ti accorcio di 10 cm", si scatena il caos

14 aprile 2023 a

Saltano i nervi a Federica Pellegrini e la Divina finisce nel mirino, bersagliata da feroci critiche. Il tutto avviene a Pechino Express, la trasmissione in onda su Sky Uno, nella puntata di giovedì 13 aprile. La Pellegrini infatti partecipa al programma in coppia con il marito Matteo Giunta e arrivava dalla vittoria delle ultime due tappe, che si sono svolte nel Borneo Malese. Insomma, i "Novelli Sposi", questo il nome della coppia, sono i favoriti per la vittoria finale, trascinati dalla celebre competitività dall'ex nuotatrice.

Il punto è che nelle anticipazioni della puntata è stato trasmesso uno sfogo di Federica Pellegrini, la quale rivolgendosi ad un'altra concorrente ha minacciato: "Ti accorcio di altri 10 centimetri". Frase pesantissima a cui Totò Schillaci, sorpreso, ha risposto a muso duro: "Sei pazza?". Gli autori del programma però hanno scelto di non mostrare con chi ce l'avesse la Pellegrini, anche se chi segue il programma sui social era sicuro del fatto che si trattasse di Barbara Prezia, influencer della coppia Mediterranea.

Una frase, quella di Federica Pellegrini, che come detto le è valsa un fiume di critiche, riversate sui social. Critiche a cui, come sempre, la Divina ha risposto a tema, sempre sui social (la trasmissione ovviamente è registrata): "Tranquilli che a stare sul ca*** perché mi piace vincere ci sono abituata. Sono una donna. Abbasso i bulli". Insomma, nervi a fior di pelle per la Pellegrini.