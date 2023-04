La Merlino ride, si ferma L'aria che tira: "Non c'è ho manco..."

18 aprile 2023 a

a

a

"Si sono prese tutte le nomine, loro, la Lega...". A L'aria che tira Myrta Merlino provoca Maurizio Gasparri, suggerendo un attrito con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e il senatore di Forza Italia replica con una battuta fulminante: "Io? Ma no... io sono anche fornito da un'altra società energetica, non c'ho manco il contratto con l'Enel". Conflitto d'interessi spazzato via con poche parole. E la regia di La7 inquadra una Myrta Merlino, in silenzio e quasi piegata nel tentativo di trattenere una risata fragorosa, mentre Gasparri se la ride sotto i baffi.



"Non c'ho manco il contratto". Gasparri fa ridere la Merlino, guarda qui il video

"Ah, Marta Fascina è il problema?". Storace inchioda Myrta Merlino: "Proprio voi che..." | Video

Di fianco a lui, il sempre puntuto Fabrizio Roncone, temutissima firma del Corriere della Sera per i suoi velenosi retroscena da Palazzo, assai coloriti. E proprio con Roncone, pochi minuti prima, Gasparri assai in forma aveva messo in scena un simpatico siparietto in studio. La Merlino aveva appena definito l'ex colonnello di Alleanza nazionale, cresciuto nel Movimento Sociale, come "un democristiano". E il senatore, entrando e sedendosi, sta al gioco: "Invecchiando... Cristiano sono cristiano, sono anche democratico...".

"A destra di Gasparri". Roncone, guarda il video a L'aria che tira



"Ve lo ricordate? Ecco che fine farete". Bum, Myrta Merlino fa a pezzi la sinistra

Quindi tocca al giornalista del Corriere fare il suo ingresso in trasmissione, ma protesta: "Gasparri dovrebbe sedersi a destra". Il forzista fa per alzarsi: "Se vuole cambiamo posto, mi hanno detto di sedermi qua. Dove devo stare? Siccome sono democristiano mi hanno spostato un po' più a sinistra". E Roncone se la cava con una risata: "Stare alla destra di Gasparri... Tanta roba".