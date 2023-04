Barbara D'Urso, scivolone a fine puntata: il dettaglio che non è sfuggito

21 aprile 2023 a

a

a

Lo scivolone sul finale dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 di ieri 20 aprile su Canale 5 non è sfuggito agli attenti telespettatori. A un certo punto infatti, Barbara D’Urso è stata suo malgrado protagonista di una brutta gaffe. Il programma, come sa bene chi lo segue, si conclude con i saluti finali della conduttrice al pubblico. Ieri, però, non è andata come tutti si sarebbero aspettati. Per dare l’arrivederci ai telespettatori, Barbara ha infatti mandato in onda un video di saluti da parte dei suoi fan ma il filmato è stato improvvisamente interrotto.

A quel punto sui social si è scatenato un tam tam. Subito dopo infatti Barbara D'Urso ha mandato in onda la pubblicità senza fare cenno a questo taglio. Perché questo errore se la trasmissione va in onda in diretta? Se l'errore si fosse verificato dal vivo, la conduttrice avrebbe commentato in qualche modo, si sarebbe giustificata. Invece, nulla.

In realtà, sembra che il programma sia sì andato in onda in diretta ma solo fino alle 18 e 26. La parte finale, invece, sarebbe stata pre-registrata per lasciare la linea ai colleghi di Studio Aperto, la cui diretta inizia alle 18 e 30. Tant'è. L'errore c'è stato e il dettaglio non è sfuggito ai telespettatori.