Elisabetta Gregoraci, dramma in casa: "Maledetti"

Elisabetta Gregoraci ha avuto una bruttissima esperienza alcuni anni fa. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore ha infatti ricordato questa disavventura successa in passato con un stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Con i suoi follower Elisabetta Gregoraci ha parlato quindi di quel difficilissimo momento in cui alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella casa dove vive insieme a suo figlio Nathan Falco.

"Ladri, ladri… Maledetti ladri. Non so se vi ricordate ma un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa. Ho avuto i ladri in casa. L’esperienza è stata terribile per tutti noi", ha raccontatp ancora la Gregoraci. "Per Nathan, la tata e noi che eravamo in casa. Sono molto fiera di me per come sono andate le cose. Perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi", ha aggiunto la showgirl che vive a Montecarlo.

E ancora, ha concluso: "E Nathan ha prontamente chiamato la polizia e ora il ladro giace in galera". Insomma una bruttissima esperienza che però si è conclusa bene.

Ora la Gregoraci dopo un lungo periodo in cui è stata single, è stata beccata con un uomo. Si tratta di Giulio Fratini, noto imprenditore più giovane della Gregoraci di 12 anni. I due sono stati beccati insieme in vacanza a Dubai. Pare che le cose tra loro stiano andando a gonfie vele.