Lilli Gruber attacca la Meloni sul 25 aprile, Giuli la spegne subito

Lilli Gruber ci prova ma il suo assalto viene respinto. La conduttrice di Otto e Mezzo usa le parole di Gianfranco Fini per cercare di colpire la destra. Rivolgendosi verso Alessandro Giuli, presidente del Maxxi, afferma: "Ha sentito le parole di Gianfranco Fini? Ha chiesto alla Meloni di dichiarare apertamente di credere nei valori dell'antifascismo. Secondo lei lo deve fare?". Giuli fulmina subito la Gruber: "Guardi, domani, 25 aprile, un premier donna, di destra andrà all'Altare della Patria per ricordare questa ricorrenza da cui è nata la Repubblica italiana. Con lei ci sarà anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, di cui immagino parlerete fino allo sfinimento".

Poi Giuli ha aggiunto: "Tutto questo non basta?". E in effetti non si capisce cosa debba fare questo governo per evitare lo sbraitare della sinistra sul 25 aprile. La Meloni ha più volte chiarito la sua posizione, ma a quanto pare alla sinistra non basta.

Di fatto la polemica legata al 25 aprile torna sempre utile per infangare l'avversario politico. Soprattutto se di destra. Insomma la sinistra si aggrappa a una festa nazionale che viene celebrata da più di 70 anni per colpire come sempre la destra. Un gioco sporco che dura da troppo tempo.