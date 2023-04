Al Bano, il presagio mai rivelato: cosa è successo prima della scomparsa di Ylenia

26 aprile 2023 a

Al Bano Carrisi si è sfogato in una intervista a Chi. "Ho una famiglia a metà. Spiritualmente è completa, ma è anche divisa perché i miei figli stanno in giro per il mondo. Spesso la casa di Cellino è vuota". Al cantante pesa molto la distanza e le video-chiamate non gli bastano: "Non è la famiglia, quella con la effe maiuscola. Penso che questo sia il mio unico rammarico. La famiglia è la cosa a cui ho sempre tenuto di più e invece…", dice non senza dolore e rammarico Al Bano.

Del resto nella sua vita, oltre alle grandi soddisfazioni e alle gioie, c'è pure tanta sofferenza. Il cantante di Cellino San Marco, per esempio, ha parlato anche di quando il padre ha perso la vista per colpa di un intervento chirurgico andato male: "Una volta sola l’ho visto piangere. A causa di un’operazione sbagliata gli hanno tolto la vista. Don Carmelo si sbriciolò". Quindi Al Bano ha raccontato che il padre si sentiva "un uomo inutile" proprio perché senza la vista era obbligato a dipendere dagli altri e non poteva vedere i suoi nipoti crescere.

"Quando mio padre divenne cieco intuii che qualcosa stava cambiando. Mi parve un messaggio", ha aggiunto il cantante. "Se il grande patriarca sta perdendo la vista, pensai, sta per succedere qualcosa di grave, e lui non deve vederlo". E infatti dopo questo dramma c'è stata la scomparsa della figlia Ylenia e la fine del suo matrimonio con Romina Power.