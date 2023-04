Aurora Ramazzotti, "molto complicato": la rivelazione sul parto

26 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti tira le somme di questo suo primo mese da mamma su Instagram. Il 30 aprile il suo piccolo Cesare compirà un mese, ma il ricordo del parto è ancora vivo nell'influencer, che ha raccontato: "A ridosso del parto mi chiedevano se avessi paura. Io non ne avevo molta, forse stupidamente, e fino all’ultimo ho voluto pensare che sarebbe andato tutto liscio. Che sarebbe stato bello. Rispondevo sempre di no, che volevo pensare positivo. E sentivo una quantità di storie catastrofiche non richieste da far venire il mal di testa a chiunque".

Venendo poi alla sua esperienza, ha rivelato: "Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita". Di qui una riflessione condivisa con i fan: "Ora, quando mi chiedono come sta il mio bimbo, rispondo ‘bene, è bravissimo!’ e 9 volte su 10 la reazione è: ‘ahhh vedrai, vedrai, all’inizio sono tutti bravi. È dopo il problema!’. Nessuno si tiene la propria esperienza negativa per sé. Come se ogni esperienza debba essere necessariamente la stessa. È come se ci fosse qualcosa di confortante nel sapere che qualcun altro possa vivere il tuo stesso disagio".

Poi nell'ultima storia è andata avanti col suo ragionamento: "Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni. Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai. Ma ora prima di raccontare la mia esperienza a qualcuno che deve ancora attraversare quella fase mi accerto sempre che quel qualcuno sia pronto ad accoglierla. Perché non sai mai quali paure il tuo interlocutore possa avere. Nella delicatezza di certe cose meglio essere sicuri”.