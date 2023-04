Affari Tuoi, vince 75mila euro poi la "vendetta": "Lo dedico a voi..."

26 aprile 2023 a

Clamorosa vincita ieri ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Alessandra D'Aguanno, 24 anni e di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, si è aggiudicata la somma di 75mila euro. Insieme a lei la sorella Chiara. Più che la cifra portata a casa, però, a colpire è stata soprattutto la dedica che la giovane ha fatto sui suoi social dopo l'omaggio a caldo in diretta alla nonna, venuta a mancare poco tempo fa.

In un lungo post la 24enne ha raccontato quante difficoltà abbia avuto prima da bambina e poi da adolescente. E così, riferendosi "a quelli della classe 3C delle medie", ha scritto: "A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo. A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come 'la ragazza più brutta del paese'. Per anni mi sono sentita dire 'quanto sei brutta', 'mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?', 'con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?' Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti".

"Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare - ha continuato Alessandra -. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria". Infine, però, ha precisato: "La mia vittoria a Affari tuoi non è stata assolutamente dedicata a gente che per me è morta e sepolta da anni, l'unica persona a cui ho dedicato tutto è stata mia nonna".