Aurora Ramazzotti senza veli, foto spintissime: senza censura

Cesare compie un mese e Aurora Ramazzotti lo festeggia in una serie di scatti sul suo profilo Instagram. In una stories, poi, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha anche pubblicato dei selfie che la mostrano praticamente nuda insieme all'amica Joice Rodriguez, massaggiatrice di molti vip. Aurora infatti indossa soltanto dei micro slip mentre con il braccio cerca di nascondere il seno. E scrive: "Vita".

Dopo questi scatti molto sensuali, la influencer ha anche postato la foto del figlio che ha avuto con il compagno Goffredo Cerza e ha scritto: "Domenica banano compie già un mese". Quindi, nell'ultima stories ha risposto a un commento di una fan che scriveva: "Già un mese? Ma come è possibile??". E Aurora, con la sua solita ironia: "È perché sono stata gravida sei anni, quindi ora il tempo vola".

Da quando è diventata mamma Aurora si sente rinata e ha fatto pace con il suo corpo. Oggi la "relazione" con il suo corpo, ha scritto, "procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni no anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro".