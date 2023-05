Amici, bomba-Covid: "Impossibile farlo", salta tutto

02 maggio 2023 a

Brutta tegola in casa Mediaset: la semifinale del Serale di Amici è stata rimandata. La registrazione che era stata programmata per giovedì 7 maggio è stata annullata, di conseguenza quasi sicuramente non andrà in onda la puntata prevista sabato 9 maggio. Maria De Filippi e la produzione devono fare i conti icon un’inattesa emergenza Covid: quando ormai sono rimasti pochi allievi all’interno della casetta, due di essi sono risultati positivi.

Mai come in questo caso il tempismo è stato pessimo, dato che il Serale di Amici è arrivato agli sgoccioli e bisogna decretare il vincitore di questa avvincente edizione. La notizia di due allievi positivi al Covid era già trapelata nei giorni scorsi, ma adesso sarebbero diventati quattro: non è quindi possibile procedere con la registrazione della semifinale, dato che cantanti e ballerini si trovano al momento in isolamento.

Tra l’altro anche l’eliminato della scorsa puntata non è al meglio delle condizioni fisiche: si tratta di Giovanni Cricca. Non è dato sapersi se anche lui ha il Covid, fatto sta che non se la sta passando benissimo. Il cantante ha fatto sapere ai suoi fan di non poter prendere parte a un evento che era già stato programmato: “Non sto troppo bene, quindi meglio che mi riposi. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma appena mi riprendo riorganizziamo tutto”.