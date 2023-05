Marisa Laurito tutta nuda a 72 anni per lo scudetto: Napoli oltre la censura

Roberto Tortora 05 maggio 2023 a

Un tempo era Sabrina Ferilli. Ora tocca a… Marisa Laurito. Ebbene sì, è stata l’attrice, cabarettista e conduttrice televisiva napoletana a trovare il coraggio nello scommettere sullo scudetto del Napoli e a fare la solenne promessa… vestirsi soltanto con la bandiera del Napoli! Del resto, come dice lei stessa “il tricolore dopo 33 anni di attesa è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. Promessa fatta e queste le prime dichiarazioni di Marisa Laurito dopo il triplice fischio di Udinese-Napoli: “Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”.

Nel 2001, quando la Roma vinse il suo terzo campionato italiano, ci fu la corsa al Circo Massimo a rendere omaggio ai campioni giallorossi, trascinati da Francesco Totti. Poco meno di un Dio nella Capitale. Ma proprio poco meno. E la corsa alla festa fu incentivata dall’uscita sul palco della burrosa, sexy e magneticamente bella 37enne Sabrina Ferilli, con indosso un bikini minimal che non aveva bisogno dell’ausilio dell’immaginazione ed una grande, immensa bandiera della Roma portata con orgoglio, da tifosa sfegatata qual è sempre stata. Ora tocca alla 72enne Marisa Laurito affacciarsi al pubblico di Napoli e mostrarsi per come è venuta al mondo. Lo farà già domenica, al Maradona, in occasione di Napoli-Fiorentina e davanti a più di 60mila spettatori? In ogni caso, lo spettacolo, e questo è sicuro, sarà garantito!