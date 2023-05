Michelle Hunziker così? Ora svela il suo segreto: cosa fa col tacchino

07 maggio 2023 a

Michelle Hunziker continua a stupire. La nonnina più amata d'Italia a 46 anni mostra un fisico da fare davvero invidia. Forme perfette, atletica e sempre con un look da far girare la testa. Michelle in questo momento si gode la sua vita da single lontano dai corteggiatori e passando più tempo in famiglia con i figli e con il nipotino Cesare.

Ma la Hunziker è sempre molto attenta al fisico, così ha deciso di rivelare qual è il suo segreto. Cosa la tiene così in forma: tanta attività fisica quotidiana, e poi la dieta e le sue ricette per essere ancora giovane anche a 46 anni.E a quanto pare una ricetta su tutte, secondo la Hunziker, sarebbe decisiva. L'ultima, lanciata nel suo personalissimo menù, l'"Hunzimenu", ha il tacchino come ingrediente principe che va marinato nel limone con curry e peperoncino.

È un piatto che la conduttrice di Striscia la Notizia ha suggerito ai suoi fan sui social, ma non è l'unico: a seguire un bel risotto con asparagi bianchi. "Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite", ha sottolineato la Hunziker. Insomma la cucina sarebbe il vero segreto dell'elisir di giovinezza della Hunziker. Un vero e proprio piatto anti-età che riuscirebbe, a suo dire, a dare quell'equilibrio necessario di proteine e carboidrati al corpo. Provare per credere.