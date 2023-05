Alessandro Haber, insulti a raffica su Meloni e Salvini: "Con quella faccia..."

07 maggio 2023 a

All'appello degli anti-Meloni mancava solo l'attore Alessandro Haber che in un intervista a Fanpage ha vomitato, come non mai, odio sul premier e sul vicepremier Matteo Salvini. "Vedo che c’è sempre una parte di italiani che ha bisogno di sentirsi dominata, anche un po’ violentati, mentre la maggior parte vuole la democrazia. A me la Meloni e Salvini stanno veramente sul cazzo. Fanno l’occhiolino agli estremisti, con quelle dichiarazioni che poi subito dopo ribaltano. Non mi piacciono quel tipo di persone. Sento che sono pericolose, mi turbano", è l'antipasto di Haber. Poi attacca a testa bassa: "La Meloni lasciamola governare.

Ma Matteo Salvini e Ignazio La Russa continuano a starmi sul c***, come altra gente che hanno attorno. Soggetti che cerco di tenere alla larga". Poi però, come se fosse in preda a un istinto primordiale, non riesce a far a meno di sputare veleno sul presidente del Consiglio: "C'è una cosa che però mi ha turbato più di ogni altra.

Quando la Meloni in Spagna ha tenuto quel comizio dove diceva: "Sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Con quella faccia da matta che era molto vicina a quella di Hitler. Certo ha una forza che ti prende e ti ribalta come un calzino, ma a me piace gente come Letta o Gentiloni. Le persone pacate con capacità lessicale, che non sono esaltati. Chi ha piedi per terra, chi è propositivo. Gli estremismi li condanno". Insomma arriva un'altra valanga di fango gratuita da un altro megafono dei salotti rossi.