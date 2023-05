Verissimo, il dramma di Asia Argento: "Droghe e alcol? Al mattino..."

14 maggio 2023 a

Momento di confidenze per Asia Argento. L'attrice, ospite di Verissimo nella puntata di domenica 14 maggio, si racconta a Silvia Toffanin. "Penso che tu - esordisce nello studio di Canale 5 - non mi abbia mai visto così bene. Anche perché negli ultimi anni ci siamo viste sempre in periodi pesanti. Questa fase positiva è iniziata dopo la morte di mia madre, lì ho veramente toccato il fondo. Allora ho cercato quello che rimaneva e l’ho raccolto. Grazie anche al buddismo, ad un mantra che mi aiuta a fare spazio libero nella mia testa".

Diversi però i momenti bui. "In alcuni periodi bevevo dal mattino. Ma bastava un bicchiere visto che a un certo punto il tuo corpo non ce la fa più". Anche il trascorso con le droghe non è stato dei più semplici: "La dipendenza è una malattia. Inizi con uno spinello e passi alle droghe più pesanti".

A soffrire per lei anche i suoi figli. "Loro mi hanno vista nei periodi in cui non mi alzavo dal letto, erano coscienti del mio alcolismo. Ora stanno vivendo anche il mio recupero. Spero sia stata una lezione per loro sugli effetti dell'alcol e delle droghe".