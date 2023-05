Maria De Filippi, il sospetto sulla finale di Amici: "Scusami di cosa?"

Roberto Tortora 15 maggio 2023 a

a

a

Una vittoria piena di… lacrime. Mattia Zenzola ha trionfato nella finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, battendo Angelina Mango e, prima di lei, Wax e Isobel. Durante le prove finali di ballo, Mattia non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in un pianto liberatorio e incontrollabile, al momento in cui ha pensato, forse, che poteva essere eliminato dalla rivale Isobel. A quel punto è dovuta intervenire Maria per cercare di consolarlo e farlo tornare in sé per potersi esibire, mentre Mattia piangendo si scusava: “Ma scusami di cosa? Penso che siate tutte e due persone brave, solari. Tu Mattia un pò rompiscatole, tu Isobel sei una sorpresa ogni giorno, una persona che esprime allegria, leggerezza, positività. Spesso a volte le persone tanto allegre possono sembrare superficiali, tu sei molto profonda, sensibile, molto vera”.

Come sempre sui social, però, non tutti hanno gradito la scena e c’è chi ha colto quelle lacrime come una captatio benevolentiae. Il sospetto, principalmente, è stato uno: pensando di essere eliminato, l’allievo avrebbe cercato di sfoderare le sue ultime carte, tentando di impietosire il pubblico e accaparrarsi, così, gli ultimi voti. Una teoria alquanto bislacca e con ogni probabilità non corrispondete alla realtà. Semplicemente il danzatore si è emozionato sul serio: questa la versione più plausibile.

Amici, ecco quanti soldi intasca il vincitore: una cifra da urlo

Anche perché Zenzola viene dall’infortunio alla caviglia dell’edizione precedente, che lo ha estromesso di fatto dalle fasi conclusive e lo ha costretto, dopo un lungo periodo di stop, a ripresentarsi nella nuova edizione, dovendo compiere di nuovo tutto il percorso da zero. Ci può stare che, dopo tanta fatica, l’emozione non abbia retto il colpo negli attimi che hanno preceduto il suo trionfo. Con buona pace degli haters.