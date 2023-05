Ilary Blasi vestita così? Schiaffone a Totti: notte di follia

20 maggio 2023 a

Ilary Blasi più spensierata che mai. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha voluto prendersi del tempo per sé: prima un pomeriggio insieme alla figlia Isabel e alla cuginetta, poi una serata tutta drag queen al Circolo Mario Mieli di Roma. Ad invitarla Vladimir Luxuria, opinionista della trasmissione di Canale 5, che ha colto l'occasione dei quarant'anni del Circolo.

E per essere all'altezza la Blasi ha sfoggiato un look a dir poco provocante. Ilary ha optato per una tutina aderente, capace di mettere in risalto il suo fisico asciutto, ed un paio di maxi stivali grigi che coprono la gamba fino al ginocchio. A concludere il tutto un impermeabile e uno chignon, che raccoglie i suoi capelli biondi. Tante le foto scattate durante la serata. Così come sono state altrettante le storie diffuse dalla Blasi. "Vladimir Luxuria, arrivo", scrive mentre passeggia per strada.

E poi fotografie insieme alle protagoniste della serata. Insomma, la Blasi sembra aver archiviato il divorzio da Francesco Totti, Da tempo è legatissima a Bastian Muller, un imprenditore tedesco con cui ha ritrovato l'amore. Non a caso la conduttrice è reduce da un weekend a Lugano con la nuova fiamma. E non solo. Con loro anche la figlia Chanel e il suo fidanzato,