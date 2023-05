Enrico Mentana, imbarazzo durante il TgLa7: parla e poi...

24 maggio 2023 a

Piccolo inconveniente per Enrico Mentana. È accaduto durante il TgLa7, nell'edizione serale di martedì 23 maggio. Qui il conduttore ha subito un abbassamento di voce mentre stava leggendo i titoli del notiziario delle 20. Risultato? Chiude una notizia con un piccolo colpo di tosse, poi si ammutolisce per circa un minuto fino a quando le immagini non smettono di scorrere. Al rientro in studio, ironizza: "Vabbè, stasera i titoli li avete dovuti leggere da soli perché la voce se n'è andata sul più bello. Però torna".

Non è la prima volta che La7 deve fare i conti con qualche imprevisto. Sempre durante il tg Mentana è rimasto al buio. Era lo scorso 29 agosto, quando il giornalista, introducendo i conduttori del programma La Corsa Al Voto, era rimasto senza luci dello studio. Queste sono rimaste spente. Immediata l'ironia di Mentana: "Voi non ci crederete, dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli".

E ancora, rivolto alla regia: "Vedere al buio, questa è la situazione. Sono carini anche nella penombra, ci sono Paolo Celata, mi sembra di riconoscerlo sulla sinistra, e a destra Alessandro De Angelis. Abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio. È cominciato il razionamento energetico, proprio da noi, da La7. In penombra è molto più confidenziale".