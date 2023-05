Moreno asfalta Baby Gang: "Moriremo come i miei dischi? Quando parli la mia lingua..."

29 maggio 2023 a

a

a

Scontro a distanza tra Moreno e Baby Gang, pseudonimo di Zaccaria Mouhib, rapper italiano di origini marocchine. Nato a Lecco nel 2001, Zaccaria sta scontando ai domiciliari parte della pena di 4 anni e 10 mesi – è già passato per il carcere di Monza – per la sparatoria avvenuta a Milano nella notte tra il 2 e il 3 luglio dell’anno scorso. Il rapper è stato scarcerato lo scorso mese di marzo dopo che era stato arrestato con l’accusa di rapina a mano armata, reato relativo al 2021.

"Adesso la spalmo bene". Littizzetto, lo sfregio finale: Fazio nel panico

Venerdì 26 Maggio esce col suo nuovo album intitolato "Innocente" pubblicato da Atlantic/Warner Music Italy, nel quale si trova anche una canzone, Freestyle 2, in cui il rapper lancia una stoccata a Moreno, rapper considerato tra i migliori nel freestyle in Italia, nonché vincitore di una edizione di Amici di Maria De Filippi: "Moriremo come i dischi di Moreno".

Da parte sua Moreno ha deciso di rispondere con una canzone dedicata al collega che chiude con "Sciacquati la bocca quando parli la lingua nostra". Alzata di scudi di cantanti e utenti che hanno preso le difese di Moreno, che sia nei testi sia nella vita si è distinto per rispetto di persone e leggi.