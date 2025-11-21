Libero logo
Dritto e Rovescio, Del Debbio alle baby gang: "Perché insisto"

venerdì 21 novembre 2025
Dritto e Rovescio, Del Debbio alle baby gang: "Perché insisto"

"Io insisterò a fare queste trasmissioni perché vi voglio portare piano piano a dire che la strada giusta non è questa e che avete sbagliato!": Paolo Del Debbio lo ha detto a Dritto e Rovescio su Rete 4 mentre era in collegamento con due ragazzi membri di una baby gang. "Io penso che dentro il vostro cervello ci sia della materia grigia sufficiente per capire quello che diciamo, magari siete più intelligenti di me...", ha proseguito il conduttore. 

Poi, di fronte a continue interruzioni da parte dei giovani collegati, ha perso le staffe e alzato i toni per farsi sentire: "Ascoltatemi, oh ascoltami". "Io le sto parlando con rispetto e le sto dicendo le cose come stanno", ha risposto uno di loro. Ma Del Debbio ha insistito: "Le cose stanno come dico io, nel senso che devono stare come dico io, perché altrimenti diventa un casino generale. Ma voi vi rendete conto che vi state espandendo e state diventando piano piano un fenomeno nazionale? A me questa cosa preoccupa"

paolo del debbio
dritto e rovescio
baby gang

