Dritto e rovescio, Del Debbio travolge il maranza: "Poi mi inc***o"

"Io non sto giustificando il fatto che lui abbia usato il machete, però magari voi avete usato un tono più prepotente...". A Dritto e rovescio un maranza commenta la brutale aggressione subita da Andrea a opera di una baby gang in provincia di Padova. La vittima è in collegamento, mentre Bally, questo il nome dell'altro giovane, è in studio a Rete 4.

Ascoltate queste sconcertanti obiezioni, il conduttore Paolo Del Debbio esplode, letteralmente, contestando alla radice la surreale difesa del maranza.