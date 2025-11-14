Dritto e rovescio, Del Debbio travolge il maranza: "Poi mi inc***o"

"Io non sto giustificando il fatto che lui abbia usato il machete, però magari voi avete usato un tono più prepotente...". A Dritto e rovescio un maranza commenta la brutale aggressione subita da Andrea a opera di una baby gang in provincia di Padova. La vittima è in collegamento, mentre Bally, questo il nome dell'altro giovane, è in studio a Rete 4.
Ascoltate queste sconcertanti obiezioni, il conduttore Paolo Del Debbio esplode, letteralmente, contestando alla radice la surreale difesa del maranza.
"Chi lo sa - prosegue Bally - è la tua parola contro la sua", accusa mentre la regia mostra le immagini choc della gamba di Andrea squarciata dalla lama. "Ma scusa un attimo - lo interrompe a tempo di record il padrone di casa - aspetta perché se no mi inc***o e dopo succede che... Questi sono lì tranquilli, questi li aggrediscono, che vuoi che gli dica 'se vuoi aggredirmi ecco le braccia, ecco la gamba'? Se anche dice le parolacce, ha ragione chi dice le parolacce o il ragazzino? Scusa un attimo, roba da matti...".
"Paolo io non dico questo", replica Bally, mentre il pubblico in studio applaude la rampogna di Del Debbio mentre la giornalista che lo intervista fa notare: "Comunque erano dei ragazzi che vanno in giro con il machete".
Il maranza riprende la parola: "Andare in giro con il machete non va bene, neanche io vado in giro con il machete. Loro sono le vittime certo...". "Comunque non va bene - taglia corto Del Debbio, sempre più sconvolto -, poi fate come volete, la vita è la vostra".