Massimo Gramellini, addio Rai? "Contatti facilitati", ecco con chi firma

Dopo l'addio di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata, potrebbe lasciare Rai tre anche Massimo Gramellini. Nell'ultima puntata il conduttore ha salutato il pubblico de Le Parole, in onda il sabato sera, con un editoriale che appunto suonava come un addio. Come scrive Giuseppe Candela sul sito Dagospia, "con contratto in scadenza, in attesa di incontri definitivi", Gramellini "potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Fonti di primo piano", rivela, "ipotizzano il suo sbarco su La7, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che è anche editore di Rcs, gruppo in cui Gramellini lavora come editorialista del Corriere della Sera". Pare, conclude Candela, che "sul tavolo delle trattative" ci sia "un programma simile destinato al sabato sera di La7".

"La mia parola è 'pubblico' – ha detto Gramellini – In sette anni siete diventati davvero tanti, ma mai come quest’anno abbiamo avvertito l’esistenza di una connessione sentimentale. Questo programma lo sentite come una piccola parte della vostra vita, me ne accorgo quando incontro per strada qualcuno di voi. Per noi non potrebbe esistere complimento più bello. Ma 'pubblico' significa anche servizio pubblico. Consentitemi di ringraziare la tanto bistrattata Rai. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere dei quali è oggetto dal giorno della nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro". Un addio?