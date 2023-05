Fabio Fazio demolito da Luttazzi: "Lo strano sfratto di chi se ne va da sé"

30 maggio 2023 a

Daniele Luttazzi sul Fatto Quotidiano ha smontato pezzo per pezzo la narrazione di Fabio Fazio epurato dalla Rai e povera vittima del governo di centrodestra. “A mezzanotte scatta lo sfratto definitivo”, ha commentato Luciana Littizzetto in occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa. “Lo strano sfratto di chi se ne va da sé”, ha replicato Luttazzi, che sottolinea come a Fazio sia stato offerto un “contratto stratosferico” per lasciare la Rai.

Il conduttore trascorrerà i prossimi quattro anni a Nove, dove raggiungerà un altro peso massimo quale è Maurizio Crozza. È però sbagliato dire che Fazio porta in dote al suo nuovo datore di lavoro 2,4 milioni di telespettatori e uno share dell’11,8%: il trasferimento di un personaggio non si traduce automaticamente in uno spostamento di pubblico da un canale all’altro. Tornando alla questione originaria, Luttazzi ha rimarcato che Fazio ha lasciato la Rai di sua volontà per soldi e per nessun altro motivo.

Dopo l’ultima puntata di Che tempo che fa, Roberto Saviano è intervenuto su Twitter: “Fazio lascia la Rai, scrivono. Non è così: Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai. Questa è la verità. Cacciarlo dalla Rai significa non riuscire a dare il giusto peso al racconto. Siamo fatti delle parole che utilizziamo, siamo fatti dei racconti che facciamo, siamo i punti di vista che sposiamo”. Luttazzi ha però smontato la tesi di Saviano con poche parole: “Che Fabio Fazio sia stato cacciato non è un punto di vista da sposare: è una balla”.