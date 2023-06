Mara Venier, la rivelazione: "Perché devo entrare in chiesa a pregare"

06 giugno 2023 a

"Sento spesso il bisogno di entrare in chiesa per pregare. A Roma vado nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, nei pressi di San Pietro": Mara Venier lo ha detto in un'intervista a DiPiù Tv. Sarà proprio lei, la Venier, a condurre venerdì in prima serata su Rai 1 l’edizione 2023 di Una voce per padre Pio, il tradizionale spettacolo trasmesso da Pietrelcina, in provincia di Benevento, dove il santo è nato.

"Con Dio ho bisogno di parlare, discutere, a volte mi sfogo, è un rapporto personale molto intimo per me”, ha poi aggiunto la Venier, che sarà la padrona di casa dello spettacolo trasmesso da Pietrelcina per il terzo anno consecutivo. Secondo quanto anticipato dalla rivista, con la conduttrice di Domenica In sul palco ci saranno tanti ospiti, soprattutto cantanti, accompagnati dall’Orchestra Suoni del Sud. Tra i nomi annunciati, Al Bano con sua figlia Jasmine Carrisi, ma anche Patty Pravo, i Ricchi e Poveri e Clementino. Presente pure Michele Placido, particolarmente devoto a San Pio.

Tutti gli ospiti, come da tradizione, si alterneranno sul palco con i frati, i medici e i volontari che collaborano con Una voce per Padre Pio onlus, i quali mostreranno i risultati ottenuti con le donazioni fatte negli anni scorsi. La Venier infine ha spiegato di essere devota a San Pio da molti anni, fin da quando è andata per la prima volta a Pietrelcina accompagnata dal marito Nicola Carraro: "A casa ho anche due sue immaginette e mi rivolgo a lui, lo faccio soprattutto nei momenti di sconforto".