Gigi D'Alessio, Stefano De Martino: "Scontro durissimo dietro le quinte"

07 giugno 2023 a

a

a

Tra Gigi D'Alessio e Stefano De Martino sono volati stracci. La lite sarebbe avvenuta prima della Festa dedicata al Napoli e al suo Scudetto. Per l'occasione il marito di Belen Rodriguez ha condotto su Rai 2 il programma a esso dedicato. Tra gli ospiti non poteva mancare il cantante. Eppure qualcosa è andato storto. "Prima della festa del Napoli - scrive Pipol TV su Instagram - c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)".

"Mi metto un bel vestito e...": scudetto-Napoli, Gigi D'Alessio fuori controllo

Sembrerebbe, infatti, che i due napoletani abbiano discusso animatamente per le scelte prese da Gigi sulle canzoni con cui esibirsi in diretta e anche per la "presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco". Il nome non è dato sapersi, ma è certo che ha messo i due uno contro l'altro.

"Berlusconi?". Il dito di Gigi D'Alessio: cala il gelo a Felicissima sera

Nonostante tutto, "alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti", si aggiunge prima di premettere che dopo la lite è arrivata la pace. Una fine della discussione arrivata con ogni probabilità per gestire al meglio il programma legato ai festeggiamenti. E così tra loro potrebbero essere rimasti dei dissapori. Al momento i diretti interessati non commentano e non è escluso che non lo faranno neppure in futuro. I due d'altronde non sono soliti utilizzare i social network per dare spiegazioni.