Matano crolla in diretta: "Notizia tragica", travolo dal lutto

10 giugno 2023 a

a

a

La morte di Pier Francesco Forleo non ha colpito solo Mara Venier, di cui il direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai era genero. Volto noto di Viale Mazzini il 61enne è stato ricordato anche da Alberto Matano che, durante La Vita in Diretta, ha voluto omaggiarlo. "C’è una notizia tragica che mai avrei voluto condividere con voi una notizia che tocca direttamente Mara a cui mando un grande abbraccio", è stato il suo saluto.

"Cosa dovete sapere". Mara Venier, il grave lutto e la precisazione straziante

Matano ha definito Forleo un uomo gentile, ironico, generoso e concreto. Per l'occasione il conduttore di Rai 1 ha voluto leggere i messaggi dei vertici aziendali in cui veniva elogiato come un professionista impeccabile. "Ci mancherai Pier - ha concluso non trattenendo l'emozione - mancherai a tutti noi, mancherai a me e le serate insieme non saranno più le stesse per nessuno di noi". Per ora, a parte il dolce messaggio della Venier e del nipote, nessuno ha spiegato le motivazioni della scomparsa del 61enne.

"Sono una razza da studiare": prego? Valeria Marini, la gaffe: cala il gelo su Rai 1

"Pier - ha scritto la Venier - sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia... ed io ti ho voluto bene come un figlio". Altrettanto toccante il post di Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, compagna di Forleo. Il giovane ha pubblicato uno scatto che li ritrae assieme abbracciati. Una foto di qualche anno fa, quando Giulio era poco più di un bambino.