La Vita in Diretta, la madre di Impagnatiello in lacrime: "Sei un mostro. Come faccio a vederlo?"

02 giugno 2023 a

La madre di Alessandro Impagnatiello è intervenuta a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano. In un mare di lacrime la donna non ha cercato alcuna attenuante per il figlio, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, ragazza di 29 anni che era incinta di sette mesi. "Alessandro è un mostro, lo so. Non oso immaginare i familiari di Giulia - ha dichiarato - la mamma Loredana è una persona fantastica. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare".

"Io le chiedo perdono - ha aggiunto - per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia". La signora è distrutta e non avrebbe mai minimamente immaginato che il figlio fosse capace di tali azioni spregevoli: "Non l'ho più rivisto e forse non lo voglio più vedere. Come faccio a vederlo? Non lo so se andrò mai. Gli porto la roba, quello sì, ma ad oggi io non andrò a trovarlo, oggi come oggi non lo farò. E' imperdonabile. Perché lo hai fatto? Non dovevi farlo, Alessandro. Hai rovinato la vita a tutti".

In particolare a Giulia, che portava in grembo suo figlio. L'intervento della madre si è concluso con un appello: "Alessandro, ti prego, dì tutta la verità, ormai non puoi scappare da nulla. Hai rovinato tutti quanti, devi dire tutta la verità, perché lo meritiamo tutti. Giulia compresa, con Thiago, soprattutto Thiago. Hai fatto schifo. Sei un mostro. Purtroppo sei un mostro. È la verità, è tua mamma che te lo sta dicendo. Sei un mostro".