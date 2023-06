Verissimo, Belen fa calare l'imbarazzo in studio: "Datevi da fare"

10 giugno 2023 a

a

a

"L'ho quasi costretto". Cecilia Rodriguez racconta così la proposta di matrimonio di Ignazio Moser. I due sono fidanzati da ben cinque anni. Galeotto il Grande Fratello Vip. "Non volevo esasperare la cosa e la proposta ho deciso di farla in privato", spiega a quel punto l'ex ciclista negli studi di Verissimo su Canale 5. Qui, da Silvia Toffanin, le lacrime sono assicurate. Soprattutto quando viene proiettato il videomessaggio dei papà e della sorella Belen Rodriguez. Proprio a lei Ignazio avrebbe chiesto aiuto.

"Immagini terribili". Silvia Toffanin sconvolta, dolore in studio

"Ho chiesto consiglio a Belen per l'anello e dopo aver avuto il suo benestare ho pensato di farle la proposta, lontana dai riflettori". E Cecilia non può che essere al settimo cielo. "Ho trovato la persona che ho sempre sognato. Non tutti hanno la possibilità di incontrarsi. Mi riempie questo amore. Quando l'ho conosciuto ero in un periodo un po' particolare della mia vita, mi ero chiusa in me e non ero più contenta. Lui mi ha trasmesso questo senso di leggerezza. Non mi ha mai giudicata e non mi ha mai voluto cambiare".

"Gamba amputata": cala il gelo a Verissimo, Toffanin chiede scusa

Che i due siano una coppia affiatatissima lo prova anche Belen: "Siete una coppia vera, siete passati per i momenti belli e brutti, ma avete continuato a scegliervi nel tempo e avete avuto la possibilità di dirvi sì ancora - dice nel suo messaggio -. Siete rimasti insieme sempre. Vi faccio i miei auguri per il matrimonio. Nacho è una persona con un cuore enorme. Sareste dei genitori pazzeschi e non vedo l'ora di diventare zia, datevi da fare". E subito in studio cala l'imbarazzo.