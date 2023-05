Verissimo, Silvia Toffanin sconvolta: "Immagini terribili"

21 maggio 2023 a

Carlo e Nicole, l’ultima coppia che si è formata quest’anno a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lui è originario dell’Emilia Romagna, la regione che nei giorni scorsi è stata colpita dall'alluvione. E parlando proprio di quei luoghi colpiti dal maltempo la conduttrice con la voce rotta dal dolore ha detto: “Mandiamo un pensiero e un abbraccio a tutta l’Emilia Romagna e a tutte le famiglie che stanno soffrendo, che hanno perso i loro cari, la casa, tutto. L’abbraccio più grande di tutti e un applauso a questa regione che ce la sta mettendo tutta. Sono immagini terribili”.

“Tu sei di Ravenna, infatti ti ho pensato”, ha detto la Toffanin al suo ospite, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest'ultimo, parlando delle condizioni dei suoi parenti, che vivono tutti in Emilia Romagna, ha spiegato: "Sai mamma è la mia vita, sono un po’ in pensiero perché c’è stata l’acqua in casa. I miei parenti stanno tutti bene. Ci sono stati dei danni che ci vorrà un po’ per riparare però l’importante è la salute”.

La coppia, poi, ha parlato della loro storia, raccontando queste prime settimane vissute da fidanzati. Infine lui ha fatto una sorpresa a Nicole portandole dei fiori e dicendole parole d’amore importanti.