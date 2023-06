Fedez e Rosa Chemical, "atti sessuali a Sanremo? Da ogg...". Rai, sentenza tombale

10 giugno 2023 a

D'ora in poi la Rai cambia volto. Lo mette nero su bianco il neo amministratore delegato Roberto Sergio. Ospite della festa del Foglio in corso a Venezia, Sergio lancia un chiaro avvertimento dopo quanto andando in onda a Sanremo, ossia dopo che su Rai 1 è stato simulato un rapporto tra Fedez e Rosa Chemical. "Criticai - ammette - l'atto sessuale in prima fila simulato tra due personaggi dello spettacolo, in fascia protetta, non ho criticato i baci. Ma quello era inaccettabile. Se ricapiterà una cosa del genere ovviamente non sarà consentita". Ma non solo, perché "nel prossimo Sanremo nessuno di noi sarà seduto in prima fila questo è certo. Io sarò in terza o quarta fila, davanti ci saranno giovani e abbonati".

Che ci sia una poltroncina anche per Claudio Lippi? Nei giorni scorsi il volto tv ha fatto discutere per una sua uscita su Viale Mazzini e i gay. Un'uscita da cui la Rai ha preso le distanze dicendo che non ci sarà una collaborazione con Lippi. Ad oggi però l'ad non sembra del tutto d'accordo. O meglio, per Sergio si è trattato di uno sbaglio: "Quello che ha detto Claudio Lippi non è accettabile - mette le mani avanti -. Nessuno può parlare di colleghi della Rai in quei termini, compreso Claudio Lippi. Che è una brava persona, ma ha fatto un errore clamoroso".

Una cosa è certa: quest'anno il successo è tutto di Fiorello. È stato lui, ricorda Sergio, "a dire che dovrò fare l'amministratore di condominio di via Asiago, dovrò incontrare gli abitanti di via Asiago perché oggettivamente un po' di confusione c'è stata, lo comprendo. Lo incontrerò e speriamo di trovare una soluzione che consenta di ritornare. Quel programma vive sulla strada, e bisogna trovare un modo perché sia compatibile il programma con chi ci abita".