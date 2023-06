Francesco Nuti, Giuliana De Sio-choc: "Autodistruzione. Quando sono andata da lui..."

13 giugno 2023 a

"Amica, collega e per un breve tempo compagna". È stato questo e molto altro Giuliana De Sio per Francesco Nuti. L'attrice ha condiviso con il collega e regista tantissimi momenti della sua vita e ad oggi, con Nuti che ci ha lasciati, non può che rimanere un vuoto. Giuliana e Francesco si erano incontrati nel 1983, sul set di Io, Chiara e lo Scuro, una pellicola diretta da Maurizio Ponzi e che garantì ai due attori il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice e miglior attore protagonista.

"L’ho visto singhiozzare quando è morto suo padre, emozionarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo", lo ricorda in un'intervista al Corriere della Sera, dove sottolinea che "Francesco è parte della mia storia". E non solo nei momenti migliori.

"La sua è stata un’autodistruzione", spiega la De Sio dicendosi però incapace di comprendere le motivazioni che abbiano spinto l'attore al declino. Un declino che lei stessa ha vissuto. "Sono andata a trovarlo quando stava male, un’ultima volta qualche anno fa a Prato. Francesco se ne era già andato tanto tempo fa". La sua morte dunque non ha preso la De Sio in contropiede, soprattutto perché è scomparso dopo una lunga malattia.