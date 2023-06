Mediaset, "Berlusconi si sarebbe inc***": Dagospia attacca, durante i funerali...

14 giugno 2023 a

Nella lunga, commossa diretta Mediaset a reti unificate per i funerali del fondatore Silvio Berlusconi, una cosa, scrive tra il serio e il faceto Dagospia con la solita punta di veleno, non sarebbe andata giù al Cavaliere: l'assenza totale di pubblicità nella tv commerciale per eccellenza, mai accaduto prima.

"Per una volta... non si interrompe un'emozione", commenta sardonico Dago, a proposito di quanto andato in onda su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Tgcom24. "Ma lui, ne siamo certi, si sarebbe inc***o".

Nel Duomo di Milano, per le esequie di Stato, erano presenti oltre alla famiglia e all'amico e collaboratore di una vita Fedele Confalonieri, anche tanti volti noti al grande pubblico e di fatto familiari aggiunti del Cav. "Il ricordo più bello è il suo sorriso, la sua energia, il suo essere sempre vicino ai lavoratori, dal macchinista all'elettricista: conosceva i nomi praticamente di tutti quando veniva in trasmissione. Questo vuol dire essere normale", ha sottolineato Barbara D'Urso.

"Avrete notato anche voi che c'era una grande componente calcistica, essendo a Milano, ma anche un sano affetto da parte di tutti", ha aggiunto Gerry Scotti. "E' stato l'uomo che mi ha cambiato la vita. L'ha fatto più o meno involontariamente ma me l'ha cambiata". In seconda fila, in lacrime, Silvia Toffanin (compagna di Pier Silvio Berlusconi) e Maria De Filippi, la "regina" di Mediaset.

Dal giorno della morte, oltre all'ovvio cordoglio hanno iniziato a circolare voci sul futuro dell'azienda di Cologno Monzese. Assai chiacchierato Urbano Cairo, patron di La7 e amministratore delegato di Rcs, che controlla anche Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, secondo molti possibile compratore del gruppo. "Oggi è un giorno in cui dobbiamo semplicemente ricordare Berlusconi, pregare e basta. Queste sono cose rispetto alle quali la famiglia saprà bene come comportarsi", ha spiegato il diretto interessato da piazza del Duomo. "Hanno una maggioranza assoluta e quindi possono decidere tutto quello che vogliono. Per altro stanno anche facendo molto bene. Pier Silvio è trent'anni che ci lavora e ha fatto dei buonissimi risultati. Credo che non debba essere io a dire nulla. E' una grande attività che Berlusconi ha saputo creare, lanciare e credo che questo sia un fatto molto importante e vada preservata come stanno facendo nel modo migliore".