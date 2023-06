Incidente Roma, Barbara D'Urso: "Sempre inaccettabile ma..."

15 giugno 2023 a

"Bisogna accertare i fatti, perché la morte di un bambino è sempre inaccettabile ma se fosse davvero così…”: Barbara D'Urso lo ha scritto su Twitter a proposito dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Casal Palocco a Roma, dove un Suv si è scontrato con una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni e il ferimento della mamma di 29 anni e della sorellina di 3. A corredo del messaggio, la conduttrice ha condiviso un articolo in cui si legge che l'incidente potrebbe essere stato causato da un video. I ragazzi a bordo del Suv, infatti, sono degli youtuber e pare si cimentino spesso in delle sfide estreme. La D'Urso, insomma, non ha nascosto il suo stupore e anche un po’ di amarezza su questa faccenda.

Nel frattempo, si continua a parlare della conduttrice e del suo possibile allontanamento da Mediaset, dove finora ha condotto Pomeriggio 5, nel corso della prossima stagione. Qualche tempo fa si era vociferato della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Per ora, però, si tratta appunto solo di voci.