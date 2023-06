Belen Rodriguez via da Tu Sì Que Vales: che cosa c'è dietro

16 giugno 2023 a

L'esperienza di Belen Rodriguez con Tu Sì Que Vales sarebbe finita. La modella argentina non farà più parte del cast di Canale 5. Almeno secondo quanto riferito da Giuseppe Candela. Sulle colonne di Dagospia si legge che sarebbe stata proprio Belen a decidere di lasciare il posto e rimanere senza programmi televisivi in vista della prossima stagione televisiva. Il motivo, stando al retroscena, è che la Rodriguez non sarebbe neppure stata riconfermata al timone de Le Iene. Al suo posto ci potrebbe finire Veronica Gentili.

Il volto di Rete 4, non a caso, è stato avvistato a Cologno Monzese – riferisce sempre Candela – attovagliata con il papà de Le Iene, Parenti appunto. Insomma pare che una trattativa sia in corso. Nel frattempo Belen si è impegnata in una nuova esperienza televisiva: è stata arruolata nel cast di Celebrity Hunted assieme alla sorella Cecilia. Quanto mandato in onda su Prime Video è una vera e propria caccia all'uomo.

Anche il marito Stefano De Martino non rimane a guardare. L'ex ballerino di Amici è diventato in un paio di anni uno dei volti di punta di Rai 2. E pare che Viale Mazzini non se lo voglia far scappare.