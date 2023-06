Francesca Pascale, rovinosa gaffe della De Lellis: "Vomito, giornata rovinata"

17 giugno 2023 a

Scivolone imperdonabile per Giulia De Lellis. L'influencer incappa in un clamoroso errore con Francesca Pascale protagonista. La De Lellis ha infatti pubblicato sui social il video dello scontro andato in scena mesi da. Quello tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi, e un giornalista, in Piazza Della Scala a Milano. Peccato però che l'imprenditrice si sia confusa e abbia pensato fosse accaduto ai funerali del leader di Forza Italia.

"Vomito. Mi ha rovinato la giornata. Ho il nervoso e mi fa schifo. Ma poi fuori da un funerale, ma davvero fa la gente?", ha scritto a corredo del filmato. Il video mostra la Pascale, oggi legata a Paola Turci, litigare con Piero Ricca. I due non erano in Duomo, bensì in Piazza della Scala dove lo scorso marzo si stava svolgendo una manifestazione per i figli delle coppie omogenitoriali. "Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli, gli spot con il calippo a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi", diceva Ricca incalzando la Pascale che non era rimasta a guardare.

"Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista, il suo alito già dice tutto". Poi l'ex compagna del Cav aveva espresso il suo duro giudizio sul governo. Insomma, i due erano quasi arrivati alle mani. E la De Lellis, pensando che il tutto fosse accaduto ai funerali di Berlusconi ha detto la sua. A farle notare l'errore i suoi fan, ma lei ha replicato con un: "Mi fa schifo lo stesso!".