Anna Falchi, la bomba: "Fiorello? Per rispetto non ne parlo"

Perché Anna Falchi parla poco (anzi, quasi mai) di Fiorello e della loro storia d'amore che infiammò i rotocalchi negli anni Novanta? Intervistata da Repubblica, l'algida attrice romagnola di mamma finlandese, oggi splendida e statuaria 51enne, ha raccontato l'amore attuale per l'esperto di comunicazione Walter Rodinò ("Per tanti anni ci siamo guardati, poi abbiamo iniziato a salutarci, poi un caffè… Tutto con calma, è bello per questo"), quindi ha rivangato il passato, a partire dalle due più importanti relazione della sua vita, quelle con Fiorello, appunto, all'epoca re del Karaoke, e il campionissimo del motociclismo italiano Max Biaggi (una coppia che venne perfino sbeffeggiata in pista dal rivale giurato di Max, Valentino Rossi).

Fiorello, che superato un momento di crisi personale tra anni Duemila e oggi si è affermato forse come il più bravo showman italiano in circolazione (con l'ultimo successo di Viva Rai 2) è stato "il primo amore. Ma non mi va di parlarne, per rispetto", spiega la Falchi, spegnendo gli entusiasmi di chi sperava in qualche indiscrezione bombastica. Affettuose le parole per Biaggi: "Con Max ci sentiamo, è una cara persona".

Più doloroso sicuramente il capitolo Stefano Ricucci, con cui si sposò nel 2005 pochi mesi prima che l'imprenditore venisse travolto dallo scandalo finanziario degli "amici del quartierino", finendo in carcere. "Con lui sono passata dalle stelle alle stalle. Un vortice velocissimo", come l'ascesa di Ricucci in Rcs.