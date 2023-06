Alessandra Celentano, "state insieme?": la foto che scatena il gossip

28 giugno 2023 a

Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? La foto pubblicata sui social dalla cugina Rosita, figlia del cantante Adriano, e dalla stessa Alessandra ha scatenato subito il gossip sulla vita privata della nota prof. di Amici. Nessun commento da parte loro, almeno per il momento. Cosa che non fa che stuzzicare la curiosità dei fan. A corredo della foto che la ritrae insieme a un uomo misterioso, la Celentano ha scritto solo: "C'è qualcosa all'orizzonte", non aggiungendo nient'altro.

Ma chi è questo giovane misterioso? Grazie al tag presente nel post, si sa che si chiama José e che è spagnolo. A farlo conoscere alla Celentano sarebbe stata proprio Rosita. I due sarebbero vicini di casa. La figlia di Adriano Celentano aveva già presentato José ai suoi follower, senza precisare però che tipo di rapporto ci fosse tra di loro. Anche se a chi le ha chiesto se lui fosse "il suo nuovo migliore amico", Rosita ha risposto "esatto".

Senza svelare dettagli, insomma, sia Rosita che Alessandra hanno pubblicato le foto dell'uscita a tre in barca, scatenando i fan. Sotto al post di Alessandra Celentano sono tantissimi i commenti dei fan più curiosi. "Hai capito la maestra...", ha scritto un utente. Un altro invece: "Chi è questo bel manzo?". E ancora: "State insieme?".